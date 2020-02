Deutschland

CDU-Politiker fordern Rauswurf der Werteunionisten

Mehrere CDU-Politiker fordern die Werteunion aus der Partei zu drängen. Hintergrund ist die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit Stimmen der AfD. Der Vizechef der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Christian Bäumler, sagte dem „Handelsblatt“ „Wir brauchen keine AfD-Hilfstruppe in unseren Reihen“. Der Werteunion-Vorsitzende Alexander Mitsch erklärte: „Ein linker Ministerpräsident ist Herrn Bäumler also lieber als einer von der FDP.“ Es sei eine Schande, dass solche Positionen in der Partei Adenauers vertreten würden.