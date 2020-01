USA

Céline Dion trauert um ihre Mutter - setzt Tournee fort

Die kanadische Musik-Diva Céline Dion wird nach dem Tod ihrer Mutter, Thérèse Dion, wie geplant auf der Bühne stehen. „Maman, wir lieben dich so sehr“, schrieb die Sängerin auf Instagram zu einem alten Familienfoto, das ihre Eltern mit den insgesamt vierzehn Kindern zeigt. „Wir widmen dir die Show heute Abend und ich werde von ganzem Herzen für dich singen“, so Dion weiter. Im Rahmen ihrer „Courage“-Welttournee hatte sie einen Auftritt in Miami. Dions Mutter war in der Nacht zum Freitag im Alter von 92 Jahren gestorben.