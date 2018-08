Sachsen

Chemnitz: Bundesregierung verurteilt „Hetzjagden“

Die Bundesregierung hat Übergriffe auf Migranten in Chemnitz scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, was in Chemnitz stellenweise zu sehen gewesen sei, habe im Rechtsstaat keinen Platz. Solche Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, nehme die Regierung nicht hin. Gestern hatten sich rund 800 Menschen in der Chemnitzer Innenstadt versammelt. Videos in sozialen Medien zeigten Übergriffe auf Migranten. Hintergrund der Demonstration war ein tödlicher Streit in der Nacht zum Sonntag nach dem Chemnitzer Stadtfest.