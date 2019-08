Deutschland

China-Expertin: Lage in Hongkong wird zunehmend brisanter

Die Lage in Hongkong wird aus Sicht einer China-Expertin immer brisanter. Kristin Shi-Kupfer vom Institut Merics in Berlin sagte der dpa: Die chinesische Regierung setze nahezu ausschließlich auf psychologische Kriegsführung und Abschreckung, um die Proteste zum Erliegen zu bringen. Dadurch manövriere sich die chinesische Führung zunehmend in eine Lage, in der sie zu einem härteren Durchgreifen gezwungen sei. Denn es gebe noch immer eine große Anzahl von Demonstranten, die gewillt seien, die Proteste fortzusetzen.