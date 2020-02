Bayern

Coronavirus: auch bei schwachen Symptomen übertragbar

Das Coronavirus kann nach Erkenntnissen deutscher Forschungsinstitute auch von Patienten mit nur sehr milden Krankheitssymptomen übertragen werden. Das teilten die Charité in Berlin, die München Klinik Schwabing und das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr mit. Hintergrund sind Beobachtungen in der Schwabinger Klinik, wo mehrere Menschen wegen der Lungenkrankheit behandelt werden. In Deutschland gibt es bislang zwölf Corona-Fälle. Allen Infizierten soll es gut gehen. In China sind schon mehr als 400 Menschen gestorben. Mehr als 20 000 sind infiziert.