China

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Coronavirus-Patienten in Deutschland geht es soweit gut

Den zehn in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen geht es soweit gut. Die acht Betroffenen aus Bayern seien in „gesundheitlich stabilem Zustand“, teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Der Erreger war bei sieben Mitarbeitern des Autozulieferers Webasto nachgewiesen worden. Zudem wurde ein Kind eines der Erkrankten positiv getestet. Zudem war das Virus bei zwei Passagieren festgestellt worden, die am Wochenende mit einem Bundeswehrflugzeug aus der besonders stark vom Virus betroffenen Stadt Wuhan zurückgeholt wurden.