CSU-General warnt CDU im Asylstreit vor Versündigung an Deutschland

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat die Kritik der Schwesterpartei CDU an der asylpolitischen Position seiner Partei zurückgewiesen. "Der Masterplan Migration ist eine Schicksalsfrage für Deutschland – er darf nicht zerredet werden", sagte Blume der Deutschen Presse-Agentur in München. Jetzt sei von allen Beteiligten staatspolitische Verantwortung gefordert. "Wer hier falsch abbiegt, versündigt sich an unserem Land und setzt die Zukunft der Union als Volkspartei aufs Spiel."