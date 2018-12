WM

Darts-Superstar Phil Taylor schließt Comeback aus

London (dpa) - Der 16-malige Darts-Weltmeister Phil Taylor hat eine Rückkehr in den aktiven Profisport ausgeschlossen. „Nein, ich werde nicht mehr spielen. Ich habe die Profitour überhaupt nicht vermisst, es ist zu stressig für mich, also gibt es keine Chance auf ein Comeback“, sagte der 58-Jährige. „The Power“ Taylor beendete nach der vergangenen WM seine glorreiche Laufbahn. Bei seiner letzten Weltmeisterschaft hatte er noch einmal das Finale erreicht und war dort erst an seinem englischen Landsmann Rob Cross gescheitert.