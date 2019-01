Kriminalität

Datenklau: Ermittler vernehmen Zeugen - Durchsuchung

Nach dem massiven Online-Angriff auf Politiker und Prominente haben die Behörden erste Zeugen vernommen. In Heilbronn wurde bereits gestern die Wohnung eines Zeugen durchsucht, wie die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte. Innenminister Horst Seehofer will sich nach Angaben seines Staatssekretärs Mitte der Woche „nach einer fundierten Sachverhaltsaufklärung“ äußern. Von dem Angriff sind rund 1000 Politiker und Prominente betroffen. Als Konsequenz hat das Innenministerium Verbesserungen in der Abwehr angekündigt: Ein „Cyber-Abwehrzentrum plus“ werde ins Werk gesetzt, hieß es.