Dax baut Vortagesplus leicht aus

Der Dax hat zwischenzeitliche Verluste wieder wettgemacht und mit einem kleinen Plus geschlossen. Der deutsche Leitindex legte um 0,13 Prozent auf 11 587,47 Punkte zu und knüpfte so an seine zur Wochenmitte erzielten Gewinne an. Der Euro wurde wieder knapp unter 1,13 US-Dollar gehandelt.