Dax erholt sich leicht von geopolitischen Spannungen

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben die jüngsten geopolitischen Spannungen ein Stück weit verdaut. Der Dax knüpfte an seine Erholung an, die gestern begonnen hatte. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 0,76 Prozent auf 13 226,83 Punkte. Der Kurs des Euro fiel und notierte zuletzt bei 1,1135 US-Dollar.