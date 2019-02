Börsen

Dax hält sich zum Start nur knapp über 11 000 Punkte

Dem Dax droht am Freitag wieder der Rutsch unter die runde Marke von 11 000 Punkten. Der Leitindex verlor wenige Minuten nach dem Start 0,58 Prozent auf 11 025,04 Punkte. Auf Wochensicht steht das Barometer damit zwar noch mit gut 1 Prozent im Plus, von seinem Zwischenhoch am Donnerstagmorgen bei 11 260 Punkten hat es sich aber wieder ein gutes Stück entfernt.