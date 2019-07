Börsen

Dax rettet nur Teil seiner Gewinne ins Ziel

Der Dax hat seine zwischenzeitlich deutlicheren Gewinne nicht halten können. Auch mangels Rückenwinds von der Wall Street behauptete der deutsche Leitindex am Ende lediglich ein Plus von 0,35 Prozent auf 12 430,97 Punkte. Damit knüpfte er aber immerhin an seinen freundlichen Wochenauftakt nach der vorangegangenen Schwächephase an. Der Eurokurs sank zuletzt auf 1,1215 US-Dollar.