Börsen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Dax setzt Rekordfahrt fort - Anstieg auf 13 749 Punkte

Am deutschen Aktienmarkt haben Anleger den Dax erneut auf Rekordfahrt geschickt. Der Leitindex schaffte es in der Spitze bis auf 13 758,70 Punkte, angetrieben von weiteren Entspannungssignalen in der Coronavirus-Krise. Den Tag beendete er schließlich etwas darunter mit 13 749,78 Zählern, ein Plus von 0,89 Prozent im Vergleich zu gestern. Der Euro ist zuletzt auf 1,0888 US-Dollar gefallen.