De Maizière: „Das war nicht so zu erwarten“

Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist begeistert vom Olympia-Start des deutschen Teams mit sieben Medaillen bei den Winterspielen in Pyeongchang. „Das war nicht so zu erwarten“, sagte der CDU-Politiker in Pyeongchang. „Und es ist viel Gold dabei.“ Allerdings warnte der scheidenden Sportminister am Anfang seines Olympia-Besuchs vor zu hohen, weiteren Erfolgserwartungen. „Es muss nicht so weiter gehen. Wir hatten schon Olympische Spiele, die gingen grandios los und verplemperten dann“, erklärte de Maizière, der sich ganz besonders für Bob, Eisschnelllauf und Biathlon interessiert.