Demo zur Grünen Woche: Erste Traktoren gestartet

In Berlin rollen schon wieder die ersten Traktoren: Anlässlich der Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche wollen Tausende Menschen am Mittag für eine umweltfreundlichere Landwirtschaft demonstrieren. Bereits am Vormittag starteten die ersten Traktoren von Brandenburg aus, wie die Organisatoren mitteilten. Zu dem Protest aufgerufen hat ein Bündnis aus Bauern, Klima- und Tierschützern sowie weiteren Verbänden. Die Initiative „Wir haben es satt!“ erwartet bei der zehnten Auflage des Protestzuges mindestens 15 000 Teilnehmer und 100 Traktoren.