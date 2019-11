Unternehmen

Demonstranten blockieren Amazon-Lager in Frankreich weiter

In Frankreich haben Aktivisten den zweiten Tag in Folge gegen den US-Konzern Amazon protestiert. Rund 200 Demonstranten der globalisierungskritischen Nichtregierungsorganisation Attac protestieren vor dem Großlager des Unternehmens in Montélimar, teilte die Organisation auf Twitter mit. Die Demonstranten wollen damit nach eigenen Angaben gegen übermäßigen Konsum an Tagen wie dem Angebotstag „Black Friday“ protestieren. Der Protest richte sich auch gegen die Arbeitsbedingungen bei dem Online-Riesen, erklärten die Aktivisten auf Twitter.