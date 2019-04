Deutschland

Demos gegen „Mietenwahnsinn“ - Diskussion über Enteignungen

In großen Städten steigen die Mieten in atemberaubenden Tempo. Gegen diesen „Mietenwahnsinn“ gehen bundesweit Tausende auf die Straße. Demonstrationen sind in Berlin, München, Mannheim, Stuttgart, Köln, Frankfurt, Leipzig und Dresden angemeldet. In Berlin geht eine Initiative noch weiter und sammelt Unterschriften für ein Volksbegehren zur Enteignung von Wohnungskonzernen. Das Ziel: Firmen mit mehr als 3000 Wohnungen sollen enteignet und verstaatlicht werden. Nach Schätzungen des Berliner Senats würde das mehr als 30 Milliarden Euro für das schon jetzt hoch verschuldete Land kosten.