„Der Pate“: Danny Aiello mit 86 Jahren gestorben

Der amerikanische Schauspieler Danny Aiello, der in Filmen wie „Der Pate 2“, „Mondsüchtig“ und „Do the right thing“ mitspielte, ist tot. Seine Sprecherin bestätigte laut „Hollywood Reporter“, dass der Schauspieler gestern nach kurzer Krankheit gestorben sei. Aiello wurde 86 Jahre alt. Der gebürtige New Yorker italienischer Abstammung war in den 80er Jahren durch zahlreiche Nebenrollen bekannt geworden. Eine Oscar-Nominierung holte Aiello mit seiner Nebenrolle in der Tragikomödie „Do the right thing“. Darin spielte er den Besitzer eine Pizzeria in einem Schwarzenviertel.