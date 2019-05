Film

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

„Der Pate“-Schauspieler Carmine Caridi gestorben

Der amerikanische Schauspieler Carmine Caridi, der in Filmen wie „Der Pate 2“ und „Bugsy“ mitspielte, ist tot. Er sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, teilte sein Sprecher dem Branchenblatt „Hollywood Reporter“ mit. Caridi wurde 85 Jahre alt. Er war 2004 durch einem Skandal um Raubkopien im Internet in die Schlagzeilen geraten, als er von der Oscar-Akademie als erstes Mitglied rausgeworfen wurde. Caridi hatte Filmbänder weitergegeben, die ihm für die Oscar-Bewertung zugeschickt worden waren. Diese waren dann im Internet als Raubkopien aufgetaucht.