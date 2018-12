Deutschland

Der Weg zur EM 2020: Löw bekommt Quali-Gegner zugelost

Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen für die EM 2020 ein starker Gegner aus dem besten Lostopf. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw wurde für die Zeremonie heute Mittag in Dublin wegen ihrer schlechten Resultate in der Nations League nur in den zweiten Lostopf eingeordnet. Somit könnte es in der EM-Quali zum Beispiel zu Duellen mit Weltmeister Frankreich oder EM-Titelverteidiger Portugal kommen. Die Qualifikation startet am 21. März.