Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Deutsche Basketballer durch zweite Niederlage vor WM-Aus

Die deutschen Basketballer stehen bei der WM in China kurz vor dem blamablen Vorrunden-Aus. Das Team um Anführer Dennis Schröder verlor die zweite Gruppenpartie in Shenzhen mit 68:70 gegen den Außenseiter Dominikanische Republik und hat praktisch kaum noch Hoffnung auf die Zwischenrunde. Damit ist auch die sportliche Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio in höchster Gefahr. Nur bei einem unwahrscheinlichen Ausrutscher Frankreichs gegen Jordanien könnte der Sprung unter die Top 16 noch gelingen.