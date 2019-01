Deutschland

Deutschland hilft Opfern der Leningrader Blockade

75 Jahre nach Ende der Belagerung von Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, will Deutschland noch lebende Opfer in Russland mit insgesamt zwölf Millionen Euro unterstützen. Diese Geste sei „ein Symbol dafür, dass wir uns unserer Verantwortung bewusst sind, aber auch ein Signal, dass so etwas niemals wieder geschehen darf“, sagte Außenminister Heiko Maas in einer gemeinsamen Erklärung mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow. Russland will mit einer Militärparade an die Toten erinnern. Mit dem Geld aus Deutschland soll ein Krankenhaus für Kriegsveteranen modernisiert werden.