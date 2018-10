Deutschland

Deutschlands schwerster Kürbis kommt wieder aus Bayern

Die dicksten Kürbisse wachsen anscheinend in Bayern. Deutschlands schwerstes Exemplar des Jahres kommt wieder aus dem Freistaat: Der Kürbis vom „Team Heavy West“ aus Schönebach bei Augsburg brachte bei der deutschen Meisterschaft in Ludwigsburg in Baden-Württemberg 795 Kilogramm auf die Waage. Damit sicherte sich das Züchter-Duo im zweiten Jahr in Folge den Titel. Im Vorjahr hatte ihr Kürbis etwas mehr als 792 Kilo gewogen. Der deutsche Rekord von 901 Kilogramm wurde allerdings wieder nicht geknackt.