Deutschland

DHB-Team erzwingt ersten Sieg bei Olympia seit 16 Jahren

Deutschlands Eishockey-Team hat sich mit dem ersten Sieg bei Olympia seit 16 Jahren auf das Endspiel um die Viertelfinalteilnahme eingestimmt. Am Sonntag in Pyeongchang gewann die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm gegen Norwegen 2:1 nach Penaltyschießen und wartet nun auf den Gegner für das Alles-oder-nichts-Spiel am Dienstag. Patrick Hager, Matthias Plachta und Dominik Kahun schossen die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes im Penaltyschießen zum Erfolg. Zuvor hatten Hager für Deutschland und Alexander Reichenberg für Norwegen getroffen.