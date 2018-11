Mecklenburg-Vorpommern

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Diebe stehlen einer Familie gleich beide Autos

Böse Überraschung: Unbekannte haben in Eggesin nahe der polnischen Grenze gleich zwei Autos von derselben Familie gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin erklärte, handelte es sich um Wagen der japanischen Marke Mazda, wie sie seit Monaten immer wieder in der Region wegkommen. Die jetzt entwendeten Autos im Wert von rund 50 000 Euro standen auf einem öffentlichen Parkplatz vor dem Wohnhaus der Familie. Zuletzt waren in der weiteren Umgebung des Ortes in Mecklenburg-Vorpommern vier Autos dieser Marke gestohlen worden.