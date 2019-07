Umwelt

Diesel-Fahrverbote in acht Berliner Straßen geplant

Von den Diesel-Fahrverboten in Berlin werden nach dpa-Informationen voraussichtlich acht Straßen betroffen sein. Der rot-rot-grüne Senat will heute einen entsprechenden Beschluss zum Luftreinhalteplan fassen. Das Durchfahrverbot in den betroffenen Streckenabschnitten mit einer Gesamtlänge von 2,9 Kilometern soll für Diesel-Autos und -Lastwagen bis einschließlich Abgasnorm Euro 5 gelten. Es soll Ausnahmen unter anderem für Anlieger, Lieferdienste und Handwerker geben.