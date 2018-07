Opel

Diesel-Skandal: Opel soll Stellung nehmen

Der Autobauer Opel muss sich im Diesel-Skandal innerhalb der nächsten Tage zur Funktionsweise der Abgasreinigung bei drei Modellen äußern. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) habe den Autobauer in den vergangenen Tagen zu einer Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen aufgefordert, schreibt die "Bild am Sonntag". Ein Opel-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern. Ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums hatte am Freitag bestätigt, dass es "eine amtliche Anhörung gegen Opel wegen drei Euro-6-Modellen" gebe. "Vor dem Ergebnis dieser Anhörung könne zur Unzulässigkeit der Abschalteinrichtung noch nichts abschließend gesagt werden.