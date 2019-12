CSU

Dobrindt: Kompromiss zum Klimapaket vertretbar

Die CSU sieht in der Grundsatzeinigung zwischen Bund und Ländern zum Klimapaket einen vertretbaren Kompromiss. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte, die Politik habe beim Klimaschutz Handlungsfähigkeit gezeigt. Die CSU habe durchgesetzt, dass mit einer höheren CO2-Bepreisung die Pendlerpauschale steige. Der höhere CO2-Preis werde an die Bürger zurückgegeben. Eine Runde von Ministerpräsidenten, Vertretern der Bundesregierung, der Regierungsfraktionen und Grünen hatte sich in der Nacht über wesentliche Eckpunkte verständigt.