Dow stabil - Gewinnmitnahmen an der Nasdaq

Uneinheitlich hat sich am Mittwoch die Wall Street präsentiert. Während der Dow Jones leicht zulegte, ging es vor allem an der Technologiebörse Nasdaq abwärts. Unter dem Strich überwogen die Kursverluste. Der Dow Jones legte um 0,09 Prozent auf 25 974,99 Punkte leicht zu. Der Eurokurs notierte zuletzt mit 1,1632 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,1582 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8634 Euro.