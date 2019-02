Ein zu Unrecht verurteilter Mann, der in Kalifornien 39 Jahre lang im Gefängnis saß, bekommt eine Entschädigung in Millionenhöhe. Die Stadt Simi Valley einigte sich mit Craig Coley auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von 21 Millionen US-Dollar, wie aus einer Mitteilung der Behörden hervorgeht. Die Stadt vermied damit, dass es zum Prozess kommt. Coley war wegen eines Doppelmords an seiner 24 -jährigen Ex-Freundin und deren vierjährigen Sohn im Jahr 1978 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er versicherte stets, unschuldig zu sein. Ein DNA-Test ergab schließlich, dass er die Tat nicht verübt haben konnte.

Polizeiautos stoßen zusammen - sieben Beamte verletzt

Hannover (dpa) - Zwei Polizeiwagen sind in Hannover zusammengestoßen, sieben Polizisten wurden dabei verletzt. Die Streifenwagen waren beide auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, wie die Polizei mitteilte. An einer Kreuzung kollidierten die Autos, eine Beamtin erlitt schwere Verletzungen. Die Beamten waren unterwegs zu einem Einsatz in der Nordstadt, dort prügelten sich den Angaben zufolge hannoversche Fußballfans mit Anhängern der linken Szene.

Pietro Lombardi: „Sarah und ich haben uns scheiden lassen“

Köln (dpa) - Sänger Pietro Lombardi hat auf Instagram die Scheidung von seiner Frau Sarah bekanntgemacht. „Sarah und ich, wir haben uns scheiden lassen. Wir wollten's schon länger machen, aber wir haben kein Zeitfenster gefunden, und wir hatten auch keine Eile“, erzählt der Sänger in einem Video, das er heute auf seiner Instagram-Seite veröffentlichte. Die Ex-Eheleute hätten eine gemeinsame Verantwortung: „Das ist unser Sohn, der steht im Vordergrund. Und wir werden immer verbunden sein.“ Seine Exfrau äußerte sich auf ihren sozialen Kanälen zunächst nicht. (dpa)