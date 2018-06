Schulen

Drohanruf an Berliner Schule - Stundenlanger Polizeieinsatz

Eine anonyme Bombendrohung an einer Schule im Berliner Stadtteil Wittenau hat zu einem Polizeieinsatz mit bis zu 200 Beamten geführt. Am Nachmittag kam gegen 15.00 Uhr Entwarnung. Spezialhunde hatten in der leeren Schule nichts Verdächtiges gefunden. Die Sperrungen wurden aufgehoben. „Danke für Ihre Geduld“, twitterte die Polizei. Der Drohanruf war am Morgen noch vor Unterrichtsbeginn in der Schule eingegangen. Nach dem Anrufer wird gesucht.