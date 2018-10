Leute

Dwayne Johnson wird mit einem Hollywood-Stern geehrt

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Dwayne Johnson wird auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen von Hollywood mit einer Sternen-Plakette verewigt. Nach Mitteilung der Veranstalter soll der Schauspieler am 13. Dezember den 2624. Stern auf dem Hollywood Boulevard enthüllen. Der Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson, der zuletzt in "Baywatch" und "Fast & Furious 8" mitspielte, kommt kurz vor Weihnachten mit dem Fantasy-Abenteuer "Jumanji: Willkommen im Dschungel" in die Kinos.