Ed-Sheeran-Konzert nun in Gelsenkirchen statt in Düsseldorf

Der britische Superstar Ed Sheeran wird nach dem Ärger um ein geplatztes Konzert in Düsseldorf nun nach Gelsenkirchen ausweichen. Das teilte der Veranstalter FKP Scorpio mit. In der Veltins Arena sind zwei Konzerte an aufeinanderfolgenden Tagen – dem 22. und 23. Juli - geplant. Die Lokalpolitik von Düsseldorf hatte Sheeran nach langem Ringen schließlich die Genehmigung für einen Auftritt verwehrt. Erstmals hatte auf einem Parkplatz der Düsseldorfer Messe ein großes Open-Air-Konzert stattfinden sollen. Dafür hätten 104 Bäume gefällt werden sollen.