Extremismus

Eine Tote bei Angriff auf Synagoge in Kalifornien

Bei einem Angriff auf eine Synagoge im US-Bundesstaat Kalifornien ist am letzten Tag des jüdischen Pessachfestes mindestens ein Mensch getötet worden. Ein mit einem Gewehr bewaffneter Mann eröffnete in der Synagoge in Poway nördlich von San Diego das Feuer. Eine Frau starb, drei Menschen wurden verletzt. Poways Bürgermeister sprach von einem „Hassverbrechen“. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen. Es soll sich um einen 19-Jährigen aus San Diego handeln. Vor einem halben Jahr hatte ein Rechtsradikaler in einer Synagoge in Pittsburgh elf Menschen erschossen.