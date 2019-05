Regierung

Einigung im Sudan auf Übergangsphase

Im Sudan haben sich das regierende Militär und die Opposition auf eine dreijährige Übergangsphase geeinigt. Zudem soll es einen Legislativrat geben, der zu zwei Dritteln von der Opposition besetzt werden soll. Das hat Jassir al-Atta vom militärischen Übergangsrat in der Nacht mitgeteilt. Innerhalb von 24 Stunden soll demnach die Vereinbarung zwischen den beiden Seiten endgültig stehen. Sudans Langzeitmachthaber Omar al-Baschir war nach drei Jahrzehnten an der Macht am 11. April vom Militär gestürzt worden.