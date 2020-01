Deutschland

Einzelfallprüfung bei verhafteten Deutschen in der Türkei

Kanzlerin Angela Merkel hat intensive Bemühungen um die Freilassung von in der Türkei inhaftierten Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft angekündigt. Sie habe mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vereinbart, dass man von Fall zu Fall darüber sprechen werde, wie man zu Lösungen komme, sagte Merkel nach einem Gespräch mit Erdogan in Istanbul. Die Zahl der deutschen Staatsbürger, die aufgrund von Ausreisesperren in der Türkei festsitzen, war zuletzt gestiegen. Das Auswärtige Amt hatte kürzlich berichtet, zurzeit seien 74 solcher Fälle bekannt.