Großbritannien

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Elton John sagt US-Konzert an Harrys Hochzeitstag ab

Der britische Pop-Star Elton John hat einen Auftritt in Las Vegas am Hochzeitstag von Prinz Harry und Meghan Markle abgesagt. Die ursprünglich für den 19. Mai geplante Show im Luxus-Hotel „Caesars Palace“ war auf der Webseite des Konzertveranstalters nicht mehr buchbar. Auch der Auftritt am Tag davor wurde gestrichen. Das Paar will an dem Samstag im Mai auf Schloss Windsor vor den Toren von London heiraten. Elton John gilt bei britischen Wettanbietern als heißester Kandidat für einen Auftritt bei der royalen Traumhochzeit.