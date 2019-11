Rumänien

EM-Hammer für Löw: Frankreich und Portugal als Gruppengegner

Das ist ein echter EM-Hammer. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bekommt es im kommenden Sommer gleich in der Gruppenphase mit Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal zu tun. Die Équipe tricolore und das Team von Superstar Cristiano Ronaldo wurden dem Team von Bundestrainer Joachim Löw als Gegner in die Gruppe F zugelost. Der dritte deutsche EM-Gegner wird erst am 31. März nach Ende der Playoff-Partien feststehen. Das Eröffnungsspiel bestreiten Italien und die Türkei am 12. Juni im Olympiastadion von Rom.