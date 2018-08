Erdbeben

Erdbeben der Stärke 5,2 in Italien

Ein Erdbeben hat am Abend die italienische Region Molise südöstlich von Rom erschüttert. Die nationale Erdbebenwarte gab die Stärke mit 5,2 an. Zunächst gab es keine Berichte über Verletzte oder Schäden. Zu spüren war das Beben mit Epizentrum bei Montecilfone in der Provinz Campobasso auch in Rom, Neapel und Bari.