Konflikte

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Erdbeben unweit von Atomkraftwerk im Südiran

Teheran (dpa) – Ein Erdbeben hat die südiranische Provinz Buschehr erschüttert. Betroffen war nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna die Kleinstadt Borasdschan. Informationen über mögliche Opfer oder das Ausmaß der Schäden gebe es noch nicht, heißt es von den hiesigen Behörden. Die US-Erdbebenwarte USGS registrierte zwei kurz hintereinander folgende Beben der Stärke 4,5 und 4,9 in der Region in zehn Kilometern Tiefe. In der Provinz Buschehr befindet sich ein Atomkraftwerk. Bislang wurden weder Schäden noch Verletzte gemeldet.