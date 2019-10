Unwetter

Erdrutsch in Äthiopien: mindestens 22 Tote

Mindestens 22 Menschen sind durch einen Erdrutsch im Süden Äthiopiens getötet worden. Viel Regen soll den Erdrutsch am Sonntag ausgelöst haben. Man habe Unterstützung in das betroffene Gebiet entsandt, hieß es vom Büro des Präsidenten der Region. Da es nach wie vor schwer regne, könne es zu weiteren Erdrutschen kommen. Im Süden Äthiopiens herrscht derzeit eine Regenzeit. Immer wieder kommt es zu Erdrutschen. Viele Menschen leben in einfachen Hütten.