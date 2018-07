Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ermittler erwirken erstmals Haftbefehl gegen IS-Anhängerin

Ermittlern ist es erstmals gelungen, gegen eine deutsche IS-Anhängerin nach ihrer Rückkehr einen Haftbefehl zu erwirken. Jennifer W. sei in Bayern festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft will verstärkt gegen IS-Anhängerinnen vorgehen. In den meisten Fällen ist das schwierig: die Frauen heiraten zwar oft Kämpfer und erziehen gemeinsame Kinder im Sinne der IS-Ideologie, werden aber nicht selbst aktiv. Bei Jennifer W. konnten die Ermittler den Angaben zufolge nachweisen, dass sie im Irak für den IS als „Sittenpolizistin“ auf Patrouille ging.