Kriminalität

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Ermittler finden Video mit IS-Treueeid von Pariser Angreifer

Nach dem Angriff auf einen Polizisten mit einem Hammer vor der Pariser Kathedrale Notre-Dame verdichten sich die Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Der mutmaßliche Täter habe in einem Video, das bei einer Razzia gefunden worden sei, einen Eid auf die Terrormiliz Islamischer Staat geleistet, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur. Die Wohnung des Mannes im Pariser Umland war in der Nacht von Ermittlern durchsucht worden. Der verletzte Verdächtige, der Berichten zufolge 40 Jahre alt ist, wurde laut Justizkreisen im Krankenhaus in Polizeigewahrsam genommen.