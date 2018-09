Kriminalität

Ermittlungen gegen Bettina Wulff wegen Trunkenheit am Steuer

Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen Bettina Wulff wegen Alkohols am Steuer. Die Ehefrau von Ex-Bundespräsident Christian Wulff soll alkoholisiert an einem Autounfall beteiligt gewesen sein, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover sagte. Bettina Wulffs Rechtsanwalt Christian Schertz sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Meine Mandantin erklärt hierzu, dass sie einen Fehler gemacht hat, für den sie geradestehen wird.“ Bettina Wulff blieb nach Angaben der Staatsanwaltschaft bei dem Crash in Burgwedel unverletzt.