Ermordung Khashoggis: UN-Berichterstatterin reist in Türkei

Fast vier Monate nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi untersucht eine UN-Berichterstatterin den Fall und reist dazu heute in die Türkei. Agnes Callamard will nach Angaben des UN-Menschenrechtsbüros Informationen über die Umstände der Ermordung sammeln. Ein saudisches Tötungskommando hatte den regierungskritischen Journalisten Khashoggi Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet. Der im US-Exil lebende Kolumnist der „Washington Post“ wollte dort Dokumente abholen. Die Regierung in Riad räumte den Tod erst nach internationalen Druck ein.