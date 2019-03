USA

Erster Trailer zur letzten „Game of Thrones“-Staffel im Netz

Düsterer Vorgeschmack für GoT-Fans: Der erste Trailer für die achte „Games of Thrones“-Staffel ist jetzt im Netz. Der Sender HBO veröffentlichte ein knapp zweiminütiges Video zur Einstimmung auf die letzte Staffel der Kultserie, die am 14. April in den USA anläuft. In der Nacht zum 15. April soll die erste Folge der Staffel dann auch in Deutschland bei Sky abrufbar sein. Die Produktion der sechs finalen Episoden hatte im Oktober 2017 begonnen. Die Fantasy-Serie wurde nach den Romanen von George R.R. Martin verfilmt und vielfach ausgezeichnet.