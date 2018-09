Deutschland

EU setzt in Washington Last-Minute-Versuch gegen Zölle fort

Das Ringen um Ausnahmeregelungen bei neuen US-Einfuhrzöllen für Stahl und Aluminium geht auch heute weiter. Wirtschaftsminister Peter Altmaier setzt seine Gespräche in Washington fort. Außerdem wird EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Washington erwartet. Gestern hatte sich Altmaier zuversichtlich gezeigt, dass es noch eine Lösung geben kann. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle treten an diesem Freitag in Kraft. Die EU will davon ausgenommen werden.