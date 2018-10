Brexit

Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen heute Abend über die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen beraten. In Brüssel beginnt ein zweitägiger EU-Gipfel. Zunächst soll mit der britischen Premierministerin Theresa May der aktuelle Stand erörtert werden. Anschließend soll Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier die verbleibenden 27 EU-Spitzen informieren. EU-Ratspräsident Donald Tusk erwartet neue Vorschläge von May, um die derzeitige Blockade bei den Verhandlungen über den britischen EU-Austritt zu lösen.