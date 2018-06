Deutschland

Eurojackpot mit 90 Millionen Euro erneut nicht geknackt

Im Eurojackpot liegen weiterhin 90 Millionen Euro. Der bei dieser Summe gedeckelte Eurojackpot ist auch bei der elften Ziehung hintereinander nicht geknackt worden, wie Westlotto am Abend mitteilte. In der vierten Woche in Folge bleibt damit die Höchstsumme von 90 Millionen Euro unerreicht - Rekord. Es gab 41,7 Millionen Tipps - und 83,4 Millionen Euro wurden den Angaben zufolge eingesetzt. Das seien vier Millionen Euro mehr gewesen als in der Vorwoche.